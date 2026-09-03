Иркутская тыква претендует на звание самого большого овоща России

Тыква из села Савватеевка Ангарского района весом более 800 кг примет участие в Национальном чемпионате урожая «Битва гигантов». Вырастил овощ 12-летний подросток, сообщили в правительстве Иркутской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иркутская область Фото: Иркутская область

В ближайшее время тыкву доставят в Москву на финальное взвешивание овощей—рекордсменов, которое состоится 10 сентября на ВДНХ. Для победы тыква должна быть в идеальном состоянии.

Федеральный конкурс урожая «Битва гигантов» объединяет начинающих садоводов и профессиональных аграриев. Призовой фонд составляет 1 млн руб.

Михаил Кичанов