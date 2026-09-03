«Саяны» нашли средства для участия в чемпионате Суперлиги по хоккею с мячом

Абаканские «Саяны», испытывавшие проблемы с финансированием, подтвердили участие в чемпионате российской Суперлиги по хоккею с мячом в сезоне 2026/2027. Руководство клуба сделало соответствующее заявление 2 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Смольников / Коммерсантъ Фото: Виталий Смольников / Коммерсантъ

«Решение об этом было принято правительством Республики Хакасия при финансовой поддержке компании “Русал”»,— говорится в сообщении, размещенном в аккаунте клуба в соцсети «ВКонтакте». Главным тренером «Саян» является Николай Коновалов, капитаном команды — Руслан Гавричков.

В регулярном чемпионате Суперлиги 2025/2026 абаканская команда заняла последнее, 12-е место.

В августе член исполкома Федерации хоккея с мячом России Евгений Зенкин сообщал о том, что в Суперлигу вернулся иркутский клуб. Команда из Приангарья «Байкал-Энергия» выиграла чемпионат Высшей лиги в сезоне 2025/2026. В Суперлиге она будет играть под новым названием — «Байкальские соколы».

Валерий Лавский