На Дону Роспотребнадзор заблокировал более 2 тысяч сайтов с запрещенными БАДами

Роспотребнадзор по Ростовской области с начала 2026 года заблокировал более 2 тыс. интернет-площадок, продавших биологически активные добавки (БАД), запрещенные к продаже в России. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский / Коммерсантъ Фото: Константин Франовский / Коммерсантъ

Среди заблокированных ресурсов — страницы, предлагавшие продукцию без государственной регистрации под видом пищевых добавок, в том числе содержавшую нормируемые вещества с превышением установленных уровней. Надзорное ведомство призывает граждан при покупке БАД проверять наличие свидетельства о государственной регистрации и приобретать продукцию только у проверенных поставщиков.

Роспотребнадзор также предупреждает: покупка товаров под видом пищевых добавок недопустима, поскольку такие добавки применяются исключительно при производстве пищевой продукции на профильных предприятиях. При возникновении сомнений в качестве БАД жителей просят обращаться с заявлением к специалистам.

Константин Соловьев