Территорию оборонного завода в Новосибирске сдали в аренду за 1 млрд рублей

Новосибирское АО «Электросигнал», управляющее частью имущественного комплекса одноименного предприятия, заключило договор аренды с правом выкупа участка площадью 18,3 тыс. кв. м. Сумма сделки составила 1 млрд руб., следует из сообщения на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Титиевский / Коммерсантъ Фото: Валерий Титиевский / Коммерсантъ

Покупателем площадки выступило местное ООО «СЗ ВК-Строй». В обеих компаниях детали договоренностей не комментируют. «Арендатор выкупает в собственность арендованный земельный участок по истечении срока договора аренды или до его истечения при условии уплаты всей выкупной стоимости»,— говорится в сообщении эмитента. Сделка заключена до 31 августа 2029 года.

В настоящее время на приобретенном участке расположены складские, хозяйственные и производственные корпуса. Участок находится в Октябрьском районе — одной из наиболее востребованных территорий Новосибирска под жилищное строительство. По оценкам экспертов рынка недвижимости, текущая стоимость земли в промзонах подтверждает высокий спрос со стороны застройщиков на редевелопмент бывших и действующих заводов под жилую застройку.

ООО «СЗ ВК-Строй» зарегистрировано в Новосибирске в июне 2026 года. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Генеральным директором и единственным учредителем с долей 100% является Виталий Темишев.

АО «Электросигнал» основано в Новосибирске в сентябре 1992 года и специализируется на аренде и управлении собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. С мая 2014 года компания выступает учредителем ОАО «Завод Электросигнал», основным профилем которого является производство продукции для оборонной и авиационной промышленности.

Лолита Белова