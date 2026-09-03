Власти Тувы предложили владельцам АЗС установить «адекватные» цены

Глава Тувы Владислав Ховалыг предложил владельцам частных АЗС заключить соглашения об «адекватной ценовой политике». С таким предложением он выступил в ходе встречи с предпринимателями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

«Представители АЗС, чьи автозаправочные станции работают в Пий-Хемском, Дзун-Хемчикском, Тандинском районах, выразили желание сотрудничать, в то же время предприниматели посетовали на трудности, с которыми им приходится сталкиваться в последнее время для приобретения топлива»,— говорится в сообщении пресс-службы республиканского правительства по итогам встречи. Министерство энергетики и ЖКХ Тувы разработает проект такого соглашения.

По данным ряда профильных сайтов, в настоящее время средняя цена бензина марки АИ-92 на заправках Тувы составляет 112,36 руб. за литр, АИ-95 — 123,97 руб. Какие цены считает адекватными руководство Тувы, в пресс-релизе не уточняется.

Валерий Лавский