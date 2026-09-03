Новокузнецкие хоккеисты с победы начали сезон в ВХЛ

Сезон 2026/2027 стартовал во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ). В первом матче регулярного первенства 2 сентября новокузнецкий «Металлург» обыграл в Ханты-Мансийске победителя прошлого сезона — местную «Югру».

Первую шайбу в сезоне в середине второго периода забросил нападающий «Металлурга» Артем Манукян. Он реализовал большинство. Окончательный счет — 2:0 — установил в концовке игры Дмитрий Уткин, отправивший шайбу в пустые ворота соперников.

Всего в чемпионате ВХЛ в этом сезоне участвуют 30 команд. Помимо «Металлурга», Сибирский федеральный округ представляют «Динамо-Алтай» (Барнаул), «Норильск», «Сокол» (Красноярск) и «Омские Крылья».

Валерий Лавский