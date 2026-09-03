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Пабло Солари прорвало с «Родиной»

«Спартак» одержал волевую победу в Кубке России

В третьем туре группового этапа FONBET Кубка России по футболу победы одержали «Зенит» и «Спартак». Петербуржцы легко разобрались с махачкалинским «Динамо» благодаря дублю Александра Соболева — 3:0. Красно-белым пришлось немного помучиться в дерби с «Родиной», но, проигрывая 0:1, они все-таки дожали соперника — 3:1, а Пабло Солари также оформил дубль. Причем второй гол аргентинца получился особенно красивым.

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Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ  /  купить фото

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ  /  купить фото

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ  /  купить фото

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Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ  /  купить фото

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ  /  купить фото

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ  /  купить фото

В группе А после двух туров все команды плотно стояли друг к другу, и занимавший первое место «Спартак» опережал находившийся на четвертой позиции «Рубин» лишь на два очка, а между ними располагались «Оренбург» и «Родина». Южноуральцы в домашнем матче с казанским клубом пропустили на 13-й минуте, когда на добивании отличился Жак-Жюльен Сиве, и отыгрались на 54-й усилиями Андрея Касаджикова, который воспользовался срезкой защитника гостей Джахонгира Урозова и добил мяч, отскочивший от перекладины. Основное время завершилось вничью 1:1, а в серии пенальти хозяева не реализовали два удара и уступили 2:4, причем во время нее они даже устроили потасовку, поддавшись на легкую провокацию со стороны Велдина Ходжи. Таким образом, в режиме реального времени уже «Рубин» с четырьмя очками возглавил этот квартет, но и «Оренбург» набрал четыре балла.

Затем отношения выяснили «Спартак» и «Родина». У дебютанта премьер-лиги были большие проблемы в обороне — в шести матчах чемпионата и двух кубковых встречах соперники поразили его ворота 21 раз. Красно-белые тоже уже одержали крупную победу над «Родиной» в первенстве, отгрузив ей три гола. И это еще тогда за них не выступал Мирлинд Даку, который сейчас вышел на поле с первых минут.

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Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ  /  купить фото

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ  /  купить фото

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ  /  купить фото

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ  /  купить фото

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ  /  купить фото

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Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ  /  купить фото

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ  /  купить фото

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ  /  купить фото

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ  /  купить фото

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ  /  купить фото

Первый опасный момент не заставил себя долго ждать, и голкипер Сергей Айдаров спас «Родину» после удара Маркиньоса. Однако вскоре просто чудесное спасение совершил и центральный защитник «Спартака» Кристофер Ву, когда Артем Сокол бил из убойного положения после того, как его одноклубник Икер Посо попал в штангу. А еще команды обменялись голевыми моментами с участием Даку и Астемира Гордюшенко. Албанскому нападающему помешал Айдаров, тогда как полузащитник гостей пробил над перекладиной.

Вообще события на «Лукойл Арене» развивались совсем не так, как хотелось бы хозяевам. Более того, на 29-й минуте Ву привез пенальти, вместо мяча врезав по ноге Посо, и Иван Тимошенко открыл счет с 11-метровой отметки.

В действиях красно-белых даже появилась какая-то нервозность от того, что не получалось навязать сопернику свою игру. Но тут подопечные Хуана Диаса допустили дежурную ошибку в обороне, упустив Романа Зобнина, который после скидки Даку убежал один на один с Айдаровым и перебросил его. Это произошло на 35-й минуте, и больше голов до перерыва не было, хотя Посо мог нанести более акцентированный удар головой. А когда его партнер Солтмурад Бакаев хотел «нарисовать» еще один пенальти, то заслужил только желтую карточку за симуляцию.

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Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ  /  купить фото

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ  /  купить фото

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ  /  купить фото

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ  /  купить фото

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Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ  /  купить фото

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ  /  купить фото

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ  /  купить фото

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ  /  купить фото

На второй тайм главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо выпустил Манфреда Угальде, заменив Даку. Ему нужно было думать и о более важном дерби с «Динамо» в ближайшем туре чемпионата. Тем временем Айдаров продолжал спасать «Родину» и потащил удар Ву после подачи Маркиньоса. Но на 65-й минуте и он ничего не мог поделать, когда Угальде после отбора Маркиньоса прострелил на Пабло Солари. Перед аргентинцем были открыты уже все ворота. В ответ Солари тут же отдал потенциально голевой пас Угальде, но костариканец послал мяч над перекладиной. А когда Угальде бил головой в нижний угол, Айдаров пополнил свою коллекцию сейвов.

Самый красивый гол красно-белые выдали на 78-й минуте. Данил Пруцев от центральной линии поля забросил мяч прямо в штрафную площадь на ход Солари, который в касание головой отправил его в сетку над выдвинувшимся на перехват Айдаровым.

Было подозрение на офсайд, но на VAR, к радости ценителей футбола, подтвердили взятие ворот. Жаль, если бы такой шедевр отменили. А в концовке хозяева вполне могли добиться и крупной победы. Выиграв 3:1, «Спартак» с семью очками стал единоличным лидером группы А.

Лидер группы С «Зенит» принимал махачкалинское «Динамо», которое потерпело два поражения, заработав один бонусный балл за ничью в основное время с «Балтикой». Любопытно, что петербуржцы в двух турах забили лишь один гол, и тот со стандарта, а не с игры. Сейчас уже на 11-й минуте они разыграли результативную комбинацию, и Александр Соболев с передачи Сергея Волкова переправил мяч в сетку. Потом правый защитник еще раз ассистировал нападающему, но тот не сумел замкнуть его навес. Волков вообще был очень заметен и регулярно создавал остроту на своем фланге.

Команда Вадима Евсеева тоже пыталась играть в футбол и нередко мелькала у чужой штрафной, хотя эффективность ее атак оставляла желать лучшего. А вот хозяева на 38-й минуте еще и очень эффектно вскрыли махачкалинскую оборону, когда Дуглас Сантос, Максим Глушенков и Александр Ерохин вывели один на один с вратарем Соболева, который и сам весьма изящно оформил дубль. Причем в конце первого тайма голкипер Давид Волк еще трижды уберег гостей от гола — два раза после ударов Ерохина, а также Кевина Андраде на угловом.

В перерыве Соболева, который, видимо, гарантировал себе место в стартовом составе на предстоящий матч с ЦСКА в чемпионате, заменил Фелипе Аугусто, и Волк дважды не позволил бразильцу увеличить счет, когда тот прорывался к воротам. Еще в одном эпизоде Аугусто опасно сыграл в единоборстве с вратарем и получил желтую карточку. Однако стараний Волка было недостаточно для того, чтобы переломить ситуацию, которую полностью контролировали петербуржцы. А на 85-й минуте Ерохин все же заколотил свой гол головой после подачи углового. «Зенит» победил 3:0 и с восемью очками сохранил лидерство в группе.

Встречавшиеся в Калининграде «Балтика» и «Крылья Советов» не выявили победителя в основное время, которое закончилось вничью 0:0. А по пенальти верх взяли самарцы — 5:3. Их голкипер Никита Кокарев отразил четвертый по очереди удар в исполнении Максима Петрова и принес команде два очка. Всего у «Крыльев» их теперь шесть против трех у «Балтики».

Александр Ильин

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