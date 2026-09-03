Пабло Солари прорвало с «Родиной»

В третьем туре группового этапа FONBET Кубка России по футболу победы одержали «Зенит» и «Спартак». Петербуржцы легко разобрались с махачкалинским «Динамо» благодаря дублю Александра Соболева — 3:0. Красно-белым пришлось немного помучиться в дерби с «Родиной», но, проигрывая 0:1, они все-таки дожали соперника — 3:1, а Пабло Солари также оформил дубль. Причем второй гол аргентинца получился особенно красивым.

В группе А после двух туров все команды плотно стояли друг к другу, и занимавший первое место «Спартак» опережал находившийся на четвертой позиции «Рубин» лишь на два очка, а между ними располагались «Оренбург» и «Родина». Южноуральцы в домашнем матче с казанским клубом пропустили на 13-й минуте, когда на добивании отличился Жак-Жюльен Сиве, и отыгрались на 54-й усилиями Андрея Касаджикова, который воспользовался срезкой защитника гостей Джахонгира Урозова и добил мяч, отскочивший от перекладины. Основное время завершилось вничью 1:1, а в серии пенальти хозяева не реализовали два удара и уступили 2:4, причем во время нее они даже устроили потасовку, поддавшись на легкую провокацию со стороны Велдина Ходжи. Таким образом, в режиме реального времени уже «Рубин» с четырьмя очками возглавил этот квартет, но и «Оренбург» набрал четыре балла.

Затем отношения выяснили «Спартак» и «Родина». У дебютанта премьер-лиги были большие проблемы в обороне — в шести матчах чемпионата и двух кубковых встречах соперники поразили его ворота 21 раз. Красно-белые тоже уже одержали крупную победу над «Родиной» в первенстве, отгрузив ей три гола. И это еще тогда за них не выступал Мирлинд Даку, который сейчас вышел на поле с первых минут.

Первый опасный момент не заставил себя долго ждать, и голкипер Сергей Айдаров спас «Родину» после удара Маркиньоса. Однако вскоре просто чудесное спасение совершил и центральный защитник «Спартака» Кристофер Ву, когда Артем Сокол бил из убойного положения после того, как его одноклубник Икер Посо попал в штангу. А еще команды обменялись голевыми моментами с участием Даку и Астемира Гордюшенко. Албанскому нападающему помешал Айдаров, тогда как полузащитник гостей пробил над перекладиной.

Вообще события на «Лукойл Арене» развивались совсем не так, как хотелось бы хозяевам. Более того, на 29-й минуте Ву привез пенальти, вместо мяча врезав по ноге Посо, и Иван Тимошенко открыл счет с 11-метровой отметки.

В действиях красно-белых даже появилась какая-то нервозность от того, что не получалось навязать сопернику свою игру. Но тут подопечные Хуана Диаса допустили дежурную ошибку в обороне, упустив Романа Зобнина, который после скидки Даку убежал один на один с Айдаровым и перебросил его. Это произошло на 35-й минуте, и больше голов до перерыва не было, хотя Посо мог нанести более акцентированный удар головой. А когда его партнер Солтмурад Бакаев хотел «нарисовать» еще один пенальти, то заслужил только желтую карточку за симуляцию.

На второй тайм главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо выпустил Манфреда Угальде, заменив Даку. Ему нужно было думать и о более важном дерби с «Динамо» в ближайшем туре чемпионата. Тем временем Айдаров продолжал спасать «Родину» и потащил удар Ву после подачи Маркиньоса. Но на 65-й минуте и он ничего не мог поделать, когда Угальде после отбора Маркиньоса прострелил на Пабло Солари. Перед аргентинцем были открыты уже все ворота. В ответ Солари тут же отдал потенциально голевой пас Угальде, но костариканец послал мяч над перекладиной. А когда Угальде бил головой в нижний угол, Айдаров пополнил свою коллекцию сейвов.

Самый красивый гол красно-белые выдали на 78-й минуте. Данил Пруцев от центральной линии поля забросил мяч прямо в штрафную площадь на ход Солари, который в касание головой отправил его в сетку над выдвинувшимся на перехват Айдаровым.

Было подозрение на офсайд, но на VAR, к радости ценителей футбола, подтвердили взятие ворот. Жаль, если бы такой шедевр отменили. А в концовке хозяева вполне могли добиться и крупной победы. Выиграв 3:1, «Спартак» с семью очками стал единоличным лидером группы А.

Лидер группы С «Зенит» принимал махачкалинское «Динамо», которое потерпело два поражения, заработав один бонусный балл за ничью в основное время с «Балтикой». Любопытно, что петербуржцы в двух турах забили лишь один гол, и тот со стандарта, а не с игры. Сейчас уже на 11-й минуте они разыграли результативную комбинацию, и Александр Соболев с передачи Сергея Волкова переправил мяч в сетку. Потом правый защитник еще раз ассистировал нападающему, но тот не сумел замкнуть его навес. Волков вообще был очень заметен и регулярно создавал остроту на своем фланге.

Команда Вадима Евсеева тоже пыталась играть в футбол и нередко мелькала у чужой штрафной, хотя эффективность ее атак оставляла желать лучшего. А вот хозяева на 38-й минуте еще и очень эффектно вскрыли махачкалинскую оборону, когда Дуглас Сантос, Максим Глушенков и Александр Ерохин вывели один на один с вратарем Соболева, который и сам весьма изящно оформил дубль. Причем в конце первого тайма голкипер Давид Волк еще трижды уберег гостей от гола — два раза после ударов Ерохина, а также Кевина Андраде на угловом.

В перерыве Соболева, который, видимо, гарантировал себе место в стартовом составе на предстоящий матч с ЦСКА в чемпионате, заменил Фелипе Аугусто, и Волк дважды не позволил бразильцу увеличить счет, когда тот прорывался к воротам. Еще в одном эпизоде Аугусто опасно сыграл в единоборстве с вратарем и получил желтую карточку. Однако стараний Волка было недостаточно для того, чтобы переломить ситуацию, которую полностью контролировали петербуржцы. А на 85-й минуте Ерохин все же заколотил свой гол головой после подачи углового. «Зенит» победил 3:0 и с восемью очками сохранил лидерство в группе.

Встречавшиеся в Калининграде «Балтика» и «Крылья Советов» не выявили победителя в основное время, которое закончилось вничью 0:0. А по пенальти верх взяли самарцы — 5:3. Их голкипер Никита Кокарев отразил четвертый по очереди удар в исполнении Максима Петрова и принес команде два очка. Всего у «Крыльев» их теперь шесть против трех у «Балтики».

Александр Ильин