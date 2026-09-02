Умер французский режиссер Жан-Поль Раппно

Пиком его карьеры стал фильм «Сирано де Бержерак» (1990) по пьесе Эдмона Ростана с Жераром Депардье и Венсаном Пересом в главных ролях. Картина завоевала «Оскар», «Золотой глобус» и еще множество международных наград, а также десять национальных премий «Сезар». Сам режиссер объяснял такой мегауспех точным кастингом. Имя Раппно — в качестве сценариста — стоит в титрах фильмов Луи Маля «Зази в метро» (1960) и «Частная жизнь» (1962), а также Филиппа де Брока — «Человек из Рио» (1964) и «Великолепный» (1973). Эти картины вписаны в историю кино прежде всего участием главных французских звезд — Брижит Бардо и Жан-Поля Бельмондо. Они были лицами «новой волны», Раппно тоже примыкал к ней, но никогда не сливался: у него был свой путь, свой стиль, своя интонация. И свой особенный ритм, которому он научил и многих своих артистов. Режиссерский послужной список Раппно невелик — всего восемь фильмов, но как минимум половина из них заслуживает большей известности, чем они получили.

Подробнее о режиссере и его творчестве читайте в материале «Комический тенор эпохи».