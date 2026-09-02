Комический тенор эпохи

Ушел из жизни старейшина французской кинорежиссуры, один из лучших комедиографов страны Жан-Поль Раппно. Ему было 94 года.

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Фото: Dominique Charriau / WireImage / Getty Images Жан-Поль Раппно

Фото: Dominique Charriau / WireImage / Getty Images

Пиком его карьеры стал фильм «Сирано де Бержерак» (1990) по пьесе Эдмона Ростана с Жераром Депардье и Венсаном Пересом в главных ролях. Картина завоевала «Оскар», «Золотой глобус» и еще множество международных наград, а также десять национальных премий «Сезар». Сам режиссер объяснял такой мегауспех точным кастингом. «Что привлекает в Депардье? — говорил он.— Сочетание физической мощи и внутренней слабости, как будто где-то в нем прошла трещина. Готовя окончательный вариант сценария, я уже знаю, на кого пишу каждую роль. Когда артист приходит ко мне на съемочную площадку, его роль полностью обжита».

Имя Раппно — в качестве сценариста — стоит в титрах фильмов Луи Маля «Зази в метро» (1960) и «Частная жизнь» (1962), а также Филиппа де Брока — «Человек из Рио» (1964) и «Великолепный» (1973). Эти картины вписаны в историю кино прежде всего участием главных французских звезд — Брижит Бардо и Жан-Поля Бельмондо. Они были лицами «новой волны», Раппно тоже примыкал к ней, но никогда не сливался: у него был свой путь, свой стиль, своя интонация. И свой особенный ритм, которому он научил и многих своих артистов.

Режиссерский послужной список Раппно невелик — всего восемь фильмов, но как минимум половина из них заслуживает большей известности, чем они получили.

Действие его дебютной комедии «Жизнь богачей» (1966) происходит в Нормандии летом 1944 года в канун высадки союзников. Жерома, молодого хозяина родового замка, играет Филипп Нуаре, его жену Мари — Катрин Денёв. Между тем из Англии в Нормандию перебрасывают в стельку пьяного диверсанта, чей парашют повисает на дереве, а жестокий храп будит обитателей замка. Из этого водевиля Раппно ухитряется сделать высокую комедию о героизме, который в роковые часы истории просыпается иногда в самых что ни на есть обывателях. В последних кадрах мы видим, как преобразившийся Жером и просветленная Мари в задорно повязанной косынке въезжают с колонной союзнических танков в Париж.

В свое время Раппно приезжал в Москву и рассказал мне, как выбирал артистов для этого фильма. В «Человеке из Рио» играла Франсуаза Дорлеак — именно ее режиссер метил на роль в новой картине. Роль девушки, вечно куда-то бегущей, изменчивой и порывистой: именно такой Франсуаза была в жизни. Она согласилась, но при этом всегда опаздывала на репетиции по меньшей мере часа на два, а то и вообще не приходила. И тогда Раппно внимательно присмотрелся к ее сестре Катрин (Денёв — это псевдоним Катрин Дорлеак), и оказалось, что она тоже способна на динамику, несколько иную, но тоже очень совпадавшую с общим тоном фильма.

Франсуаза, узнав о своей отставке, сказала: «Ну раз речь идет о моей сестре, я прощаю. А была бы другая актриса — не простила бы до самой смерти».

При этом она оставила сестре-сопернице «отравленный подарок», внушив режиссеру, что в ключевой сцене героиня должна бежать босой по траве. И тут 22-летняя Катрин наступила на осу, а та ее укусила.

Зато через девять лет на съемках фильма Раппно «Дикарь» Катрин Денёв, чьи ноги уже достаточно окрепли, вовсю бегала босиком по скалам латиноамериканского острова. Ее партнером выступил Ив Монтан в роли бывшего парфюмерного короля, бросившего свой бизнес и ставшего отшельником. Его планы меняет появление золотоволосой красавицы, все время убегающей от своих многочисленных женихов и иногда прихватывающей с собой какой-нибудь ценный сувенир типа картины Тулуз-Лотрека.

Есть в этом бравурном фильме и кораблекрушение, и автопогони, и прочие атрибуты авантюрного жанра, к которому Раппно и впоследствии обращался еще не раз. Привлекал к своим проектам первый ряд французских актеров: помимо названных, это и Изабель Аджани, и Жюльетт Бинош, и Матьё Амальрик, и Жиль Леллуш. Но в характеристике каждой из этих лент обязательно стояло слово «комедия». Никогда не вульгарная, а в лучших образцах — утонченная, философичная и тесно связанная с традициями французского романтизма и Просвещения.

Андрей Плахов