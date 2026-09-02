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Речной транспорт Ростовской области перевез более 30 тыс. пассажиров

В апреле-августе 2026 года речной транспорт Ростовской области перевез более 30 тыс. пассажиров. Об этом сообщили «Ъ-Ростов» в судоходной пассажирской компании «Дон».

Фото: СПК «Дон»

Фото: СПК «Дон»

За апрель-август 2025 года компания перевезла 27 тыс. пассажиров, за этот же период 2026 года – более 30 тыс. пассажиров. Самыми популярными остаются маршруты из Ростова в Азов и в станицу Старочеркасскую (почти 26 тыс. человек в апреле-августе 2026 года). В компании считают, что на рост показателей повлияло увеличение количества рейсов по популярным маршрутам.

При этом средний процент заполняемости транспорта остается низким и составляет 16,1%.

Кристина Федичкина

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