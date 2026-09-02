В апреле-августе 2026 года речной транспорт Ростовской области перевез более 30 тыс. пассажиров. Об этом сообщили «Ъ-Ростов» в судоходной пассажирской компании «Дон».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СПК «Дон» Фото: СПК «Дон»

За апрель-август 2025 года компания перевезла 27 тыс. пассажиров, за этот же период 2026 года – более 30 тыс. пассажиров. Самыми популярными остаются маршруты из Ростова в Азов и в станицу Старочеркасскую (почти 26 тыс. человек в апреле-августе 2026 года). В компании считают, что на рост показателей повлияло увеличение количества рейсов по популярным маршрутам.

При этом средний процент заполняемости транспорта остается низким и составляет 16,1%.

Кристина Федичкина