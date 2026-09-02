Проект строительства завода по производству ноутбуков в Екатеринбурге заморозили

Компания LIGA group приостановила реализацию плана по строительству завода по выпуску ноутбуков и планшетов в индустриальном парке «Космос» в Екатеринбурге. Об этом РБК сообщил генеральный директор предприятия Алексей Лежнин. Изначально запуск тестового производства планировался на 2025 год, а полный старт работы — на 2027 год. Как писал «Ъ-Урал», после запуска завода компания планировала выпускать 150-180 тыс. единиц техники в год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Проект предполагал создание производственной площадки площадью 7 тыс. кв. м с объемом инвестиций 100 млн руб. Компания хотела производить ноутбуки с диагональю экрана 15 и 17 дюймов, работающие на базе российских и зарубежных процессоров. Однако руководство приняло решение пока отказаться от строительства.

«"Космос" пока не предоставляет возможности выйти на площадку из-за того, что не запущен центральный завод — по производству чипов. До строительства нового завода от производства ноутбуков мы отказались. Для этого нужны специальные условия и объемы. Кроме того, экономика должна это все "тянуть". Мы видим, что (отечественные) производители (ноутбуков) себя не очень хорошо чувствуют в текущей экономической ситуации. Сейчас все подобные инфраструктурные проекты по большей части приостановлены»,— рассказал изданию господин Лежнин.

Пока компания продолжает работу на существующих мощностях, выпуская интерактивные панели, видеостены и моноблоки.

До возобновления планов по строительству завода LIGA group сменила стратегическое направление и начала инвестировать в разработку тренажеров для управления беспилотными летательными аппаратами. Эти комплексы предназначены для установки в школах, где старшеклассники осваивают навыки пилотирования БПЛА. Система включает программное обеспечение, джойстик и шлем виртуальной реальности. На данный момент рыночная стоимость подобных тренажеров находится на уровне 250 тыс. руб. за единицу.