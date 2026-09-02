Донские хирурги запатентовали способ органосохраняющего лечения рака молочной железы
Хирурги «Онкодиспансера» Ростовской области Александр Дмитренко, Дмитрий Пакус и Владимир Хомяков запатентовали новый способ органосохраняющего хирургического лечения рака молочной железы. Об этом сообщает пресс-служба минздрава региона.
Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ
Во время подобных операций врачи должны удалить пораженные опухолью ткани и при этом максимально сохранить естественную форму железы. Усложнить задачу может сочетание двух факторов — опущения молочной железы и опухоли размером более 2 см: в таких случаях стандартная резекция может привести к выраженной, в том числе трубчатой, деформации.
Хирурги ростовской больницы разработали способ, в основе которого лежит оригинальная пластика собственными тканями пациентки. Метод позволяет выполнить необходимый объем хирургического вмешательства и одновременно избежать формирования трубчатой деформации.
Еще одно преимущество заключается в отсутствии необходимости восстанавливать форму молочной железы с помощью импланта.