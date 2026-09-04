Для спасения Субудая Баржая не хватает 770 670 руб.

Руководитель Центра травматологии и ортопедии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва) Алексей Рыкунов: «У Субудая несовершенный остеогенез — повышенная ломкость костей. Мальчик перенес ряд операций с установкой фиксирующих спиц, но, несмотря на это, кости рук и ног деформировались. Потребовалась хирургическая коррекция деформаций с помощью телескопических стержней Fassier-Duval. Мы провели две успешные операции на бедрах, Субудай начал опираться на ноги. Но из-за повышения нагрузки усилилась деформация левой голени, возрос риск ее перелома. Мы удалим спицу из голени и проведем операцию с установкой телескопического стержня. Иначе ребенок не сможет ходить».

Стоимость операции 2 254 670 руб. Компания LVMH Perfumes & Cosmetics (Seldico Russia) внесла 250 тыс. руб. Жертвователи, пожелавшие остаться неназванными,— 1 200 000 руб. Телезрители ГТРК «Тыва» соберут 34 тыс. руб. Не хватает 770 670 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Субудая Баржая, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Субудая — Алдынай Адыгжыевны Монгуш. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).