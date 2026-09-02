Реформа замедленного действия

Новому составу законодательной думы Томской области, который будет избран в сентябре, предстоит до конца 2026 года привести региональную нормативную базу в соответствие с федеральным законом №33-ФЗ о местном самоуправлении (МСУ). О наличии таких планов «Ъ-Сибирь» сообщил вице-губернатор Степан Михайлов. После принятия закона в 2025 году руководители области не делали заявлений ни в пользу перехода на одноуровневую модель МСУ с ликвидацией самостоятельных сельсоветов, ни о сохранении двухуровневой. В случае успеха на выборах оппозиционных партий, критикующих одноуровневую модель, шансы на сохранение статус-кво вырастут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За год действия федерального закона №33-ФЗ в Томской области так и не определились с желаемой моделью местного самоуправления

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ За год действия федерального закона №33-ФЗ в Томской области так и не определились с желаемой моделью местного самоуправления

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

На своей последней сессии в конце августа законодательная дума Томской области седьмого созыва утвердила разработанную правительством Стратегию развития области до 2036 года. «В настоящее время в регионе идет обсуждение реформы МСУ и перехода на одноуровневое местное самоуправление»,— говорится, среди прочего, в документе.

Привести нормативную правовую базу Томской области в соответствие с федеральным законом №33-ФЗ «Об общих принципах организации МСУ в единой системе публичной власти» предполагается до конца 2026 года, а реализация норм закона, посвященных компетенции органов МСУ, произойдет уже в 2027-м. Об этом «Ъ-Сибирь» сообщил вице-губернатор по внутренней политике Степан Михайлов.

«Решение об определении территориальной организации МСУ в Томской области может быть оформлено только законом Томской области. В настоящее время вопросы территориальной организации… находятся в процессе обсуждения»,— отметил он.

Напомним, федеральный закон №33-ФЗ вступил в силу в 2025 году. Он отдал приоритет одноуровневой модели, но сделал возможным и сохранение двухуровневой в регионах с социально-экономическими, историческими, национальными или другими особенностями. С прошлого года семь регионов Сибирского федерального округа из 10 перешли на одноуровневую модель. Республика Хакасия к настоящему времени сохранила сельсоветы. Еще в двух субъектах федерации — в Республике Тыва и Томской области — никаких формальных шагов по выбору схемы МСУ сделано до сих пор не было.

Господин Михайлов подчеркнул, что подобные вопросы в регионе обсуждаются с представителями органов МСУ и государственной власти на площадках областного совета муниципальных образований, законодательной думы и правительства. Но следов дискуссий «Ъ-Сибирь» обнаружить не удалось.

Заместитель директора совета муниципальных образований Юлия Чугайнова сказала о том, что на мероприятиях организации вопрос о модели МСУ не обсуждался.

«В Томской области территориальное устройство МСУ остается стабильным с 2018 года. В регионе сегодня 135 муниципальных образований: три городских округа, один муниципальный округ, 16 районов, три городских и 112 сельских поселений»,— говорится в докладе совета, опубликованном летом 2026 года.

В пресс-службе областного парламента также сообщили, что в его структурах выбор модели не обсуждали. Таким образом, заняться реформированием предстоит восьмому созыву законодательной думы, который будет избран в сентябре.

В региональном отделении (РО) «Единой России» на вопрос о позиции партии в отношении модели МСУ до конца дня не ответили. Напомним, что РО возглавляет губернатор Владимир Мазур, а господин Михайлов является заместителем секретаря РО и членом президиума регионального политсовета.

Оппозиционные же партии выступают за сохранение статус-кво.

«Четыре года назад был “пробный шар”. Но власти, получив критику, отказались от этой идеи в тот момент. В то же время такая идея сидит в головах чиновников. Мы выступаем против, так как эта реформа ухудшает положение людей.

Органы власти будут находиться в районных центрах, а значит, за получением документов людям придется преодолевать десятки, а иногда сотни километров для получения государственных или муниципальных услуг. И все это на фоне отсутствия общественного транспорта внутри районов»,— заметил вице-спикер гордумы Томска от ЛДПР Юрий Ворошилин.

По словам первого секретаря обкома КПРФ Андрея Петрова, ранее появлялась информация о том, что власти региона планируют переход на одноуровневую модель. «Вроде бы это должен был осуществить предыдущий состав облдумы, но что затем произошло, я не знаю»,— рассказал он «Ъ-Сибирь». Политик подтвердил позицию КПРФ в пользу сохранения сельсоветов.

Против ликвидации самостоятельности муниципалитетов первого уровня выступала и лидер томских справороссов Галина Немцева.

Как писал «Ъ», первоначально предполагалось, что реформа МСУ, встраивающая его в общую вертикаль власти, должна была в полной мере заработать с 1 января 2027 года. Но весной 2026-го Госдума РФ отложила завершение этих изменений на год. «Федеральным законом №33-ФЗ не ограничены сроки перехода субъекта Российской Федерации на одноуровневую модель»,— отметил вице-губернатор Степан Михайлов.

Валерий Лавский