Ставропольский госзаказчик намерен обанкротить подрядчика Петровской набережной в Воронеже

Государственное унитарное предприятие Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал» уведомило о своем намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании банкротом кисловодского АО «Передвижная механизированная колонна №38» (ПМК-38), которое занималось в Воронеже реконструкцией Петровской набережной и ливневой канализацией в Центральном районе. Информация опубликована на «Федресурсе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным арбитражной картотеки, «Ставрополькрайводоканал» подал иск о взыскании с ПМК-38 неотработанного аванса по контракту на реконструкцию очистных сооружений в селе Дивное Апанасенковского района. Сумма требований госзаказчика составляет 185 млн руб. Цена контракта, заключенного в октябре 2024 года — 616,5 млн руб. Соглашение было разорвано в декабре 2025-го по инициативе заказчика. ПМК-38 в свою очередь требует в суде признать решение о расторжении контракта в одностороннем порядке незаконным.

В конце декабря прошлого года межрайонная ИФНС России №20 по Саратовской области уже направила в Арбитражный суд Ставропольского края заявление о признании ПМК-38 банкротом из-за задолженности 76,8 млн руб. Дело о несостоятельности возбудили 15 января. «Ставрополькрайводоканал» пытался вступить в него, но заявление было оставлено без движения. В самой же кисловодской компании заявляли «Ъ-Черноземье», что «предприятие движется к банкротству», а источники на рынки утверждали, что фирма уже «не намерена отрабатывать воронежские авансы». Это ставит под угрозу исполнение ПМК-38 гарантийных обязательств по объектам в Воронеже, в частности — по Петровской набережной.

«Ъ-Черноземье» обратился в городскую администрацию за комментарием по поводу перспектив судебных разбирательств с подрядчиком по гарантийным обязательствам.

На минувшей неделе также стало известно, что прокурорская проверка показала хищение порядка 200 млн руб. при строительстве ливневой канализации в Центральном районе Воронежа. Как сообщили в надзоре, «ПМК-38» незаконно вывела часть полученных авансов через фиктивных поставщиков материалов и оборудования. Заключенный в 2023 году контракт до сих пор не исполнен. Материалы проверки направлены для решения вопроса о возбуждении уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).

Денис Данилов