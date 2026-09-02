Чрезвычайная пожароопасность объявлена в 49 муниципалитетах Дона

Ростовский Гидрометцентр предупредил о чрезвычайной пожароопасности до конца суток 2 сентября, а также в течение суток 3 сентября. Штормовое предупреждение объявлено в 49 муниципалитетах Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

В связи с этим жителей просят не разводить огонь, не сжигать траву и мусор, не бросать непотушенные окурки. Кроме того, рекомендуется проверить состояние электропроводки и бытовых электроприборов в жилых помещениях.

При обнаружении пожара звонить по номеру 112.

Наталья Белоштейн