ВЭФ-2026. Итоги второго дня

Во Владивостоке с 1 по 4 сентября проходит XI Восточный экономический форум. Главная тема в этом году — «Дальний Восток — развитие во благо людей». Важные заявления и сделки по итогам второго дня — в подборке «Ъ».



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Заявления

Энергетика и транспорт

Нефтяные компании тратят крупные суммы для защиты НПЗ от атак беспилотников ВСУ, но простой заводов приносит им еще большие убытки, рассказал вице-премьер Александр Новак . По его словам, компании постоянно взаимодействуют с Минобороны. Пока ни одно из предприятий ТЭК не перевели на внешнее управление из-за недостаточных мер безопасности, добавил он.

. По его словам, компании постоянно взаимодействуют с Минобороны. Пока ни одно из предприятий ТЭК не перевели на внешнее управление из-за недостаточных мер безопасности, добавил он. Сейчас компании в «ускоренном режиме» ремонтируют примерно 10% НПЗ, сообщил господин Новак. Плановые летние ремонты перенесли на более поздние сроки.

Глава Минтранса Андрей Никитин заявил, что благодаря совместной работе ведомства с Минэнерго удалось избежать дефицита авиатоплива. По его словам, «определенные сложности есть и могут быть», но в целом самолеты «летали и летают по расписанию».

Экономика и финансы

Глава ВТБ Андрей Костин видит будущее за криптовалютами. Частные цифровые валюты вызывают ожидаемое сопротивление властей, поскольку не регулируются, добавил он.

видит будущее за криптовалютами. Частные цифровые валюты вызывают ожидаемое сопротивление властей, поскольку не регулируются, добавил он. По мнению господина Костина, цифровой рубль станет привычным инструментом для россиян, но произойдет это не мгновенно.

Доля онлайн-продаж от общего объема розничной торговли может вырасти до 35% к 2030 году, заявил замглавы Минпромторга Роман Чекушов. По итогам прошлого года годовой оборот e-com в стране составил 13,2 трлн руб. или 21% от розничной торговли.

По итогам прошлого года годовой оборот e-com в стране составил 13,2 трлн руб. или 21% от розничной торговли. Минфин планирует продать долю в столичном аэропорту «Шереметьево» ближе к концу года, заявил замминистра Алексей Моисеев. По его словам, на сделку повлияет отчетность за первое полугодие, на основании которой будет оценен актив, а после выставлен на торги.

По его словам, на сделку повлияет отчетность за первое полугодие, на основании которой будет оценен актив, а после выставлен на торги. Глава Минэкономразвития Максим Решетников ожидает умеренного падения объема инвестиций в 2026 году. При этом общий объем инвестиций сохранится на высоком уровне, полагает он.

Цифровизация и международное сотрудничество

Сейчас у российских властей нет планов «делать из "Госуслуг" TikTok», сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко. Такие трансформации он назвал «уже чем-то за гранью».

Такие трансформации он назвал «уже чем-то за гранью». Вьетнам хочет привлечь инвестиции российских компаний в некоторые отрасли с намерением вывести совместную продукцию на рынки АСЕАН, заявил министр финансов СРВ Нго Ван Туан. Он также предложил России сотрудничество в создании новых цепочек поставок, укреплении торговых связей и «решительном переходе к совместным инвестициям и производству».

Он также предложил России сотрудничество в создании новых цепочек поставок, укреплении торговых связей и «решительном переходе к совместным инвестициям и производству». Глава «Росатома» Алексей Лихачев рассказал, что в Иране на АЭС «Бушер» прибыла еще одна группа российских специалистов. По его словам, общее число российских сотрудников на АЭС сейчас составляет 45 человек.

Сделки

Замгендиректора РЖД Екатерина Кривошеева сообщила, что в качестве вклада в развитие регионов Дальнего Востока холдинг передал предпринимателям более ста объектов недвижимости. Она назвала это помощью инвесторам в развитии бизнеса.

Первый региональный самолет Ил-114-300 планируют передать заказчику до конца 2026 года, сообщил замглавы Минпромторга России Геннадий Абраменков. Еще два судна будут переданы в 2027 году.

АО «Медскан» (входит в контур управления «Росатома») и ООО «ЭлНетМед» («Нетрика Медицина») подписали меморандум о стратегическом партнерстве. Документ завизировали заместитель гендиректора по стратегии и инвестициям «Медскана» Станислав Благин и генеральный директор «ЭлНетМед» Никита Дементьев.

ВТБ расширил сервис оплаты по QR-коду на Индонезию и Филиппины. Клиенты банка могут расплачиваться за товары и услуги в этих странах напрямую из приложения «ВТБ онлайн», сообщил заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Мария Ежовкина