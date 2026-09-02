ВЭФ-2026. Итоги второго дня
Новак: убытки от простоя НПЗ выше затрат на ПВО
Во Владивостоке с 1 по 4 сентября проходит XI Восточный экономический форум. Главная тема в этом году — «Дальний Восток — развитие во благо людей». Важные заявления и сделки по итогам второго дня — в подборке «Ъ».
Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ
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Энергетика и транспорт
- Нефтяные компании тратят крупные суммы для защиты НПЗ от атак беспилотников ВСУ, но простой заводов приносит им еще большие убытки, рассказал вице-премьер Александр Новак. По его словам, компании постоянно взаимодействуют с Минобороны. Пока ни одно из предприятий ТЭК не перевели на внешнее управление из-за недостаточных мер безопасности, добавил он.
- Сейчас компании в «ускоренном режиме» ремонтируют примерно 10% НПЗ, сообщил господин Новак. Плановые летние ремонты перенесли на более поздние сроки.
- Глава Минтранса Андрей Никитин заявил, что благодаря совместной работе ведомства с Минэнерго удалось избежать дефицита авиатоплива. По его словам, «определенные сложности есть и могут быть», но в целом самолеты «летали и летают по расписанию».
Экономика и финансы
- Глава ВТБ Андрей Костин видит будущее за криптовалютами. Частные цифровые валюты вызывают ожидаемое сопротивление властей, поскольку не регулируются, добавил он.
- По мнению господина Костина, цифровой рубль станет привычным инструментом для россиян, но произойдет это не мгновенно.
- Доля онлайн-продаж от общего объема розничной торговли может вырасти до 35% к 2030 году, заявил замглавы Минпромторга Роман Чекушов. По итогам прошлого года годовой оборот e-com в стране составил 13,2 трлн руб. или 21% от розничной торговли.
- Минфин планирует продать долю в столичном аэропорту «Шереметьево» ближе к концу года, заявил замминистра Алексей Моисеев. По его словам, на сделку повлияет отчетность за первое полугодие, на основании которой будет оценен актив, а после выставлен на торги.
- Глава Минэкономразвития Максим Решетников ожидает умеренного падения объема инвестиций в 2026 году. При этом общий объем инвестиций сохранится на высоком уровне, полагает он.
Цифровизация и международное сотрудничество
- Сейчас у российских властей нет планов «делать из "Госуслуг" TikTok», сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко. Такие трансформации он назвал «уже чем-то за гранью».
- Вьетнам хочет привлечь инвестиции российских компаний в некоторые отрасли с намерением вывести совместную продукцию на рынки АСЕАН, заявил министр финансов СРВ Нго Ван Туан. Он также предложил России сотрудничество в создании новых цепочек поставок, укреплении торговых связей и «решительном переходе к совместным инвестициям и производству».
- Глава «Росатома» Алексей Лихачев рассказал, что в Иране на АЭС «Бушер» прибыла еще одна группа российских специалистов. По его словам, общее число российских сотрудников на АЭС сейчас составляет 45 человек.
Сделки
- Замгендиректора РЖД Екатерина Кривошеева сообщила, что в качестве вклада в развитие регионов Дальнего Востока холдинг передал предпринимателям более ста объектов недвижимости. Она назвала это помощью инвесторам в развитии бизнеса.
- Первый региональный самолет Ил-114-300 планируют передать заказчику до конца 2026 года, сообщил замглавы Минпромторга России Геннадий Абраменков. Еще два судна будут переданы в 2027 году.
- АО «Медскан» (входит в контур управления «Росатома») и ООО «ЭлНетМед» («Нетрика Медицина») подписали меморандум о стратегическом партнерстве. Документ завизировали заместитель гендиректора по стратегии и инвестициям «Медскана» Станислав Благин и генеральный директор «ЭлНетМед» Никита Дементьев.
- ВТБ расширил сервис оплаты по QR-коду на Индонезию и Филиппины. Клиенты банка могут расплачиваться за товары и услуги в этих странах напрямую из приложения «ВТБ онлайн», сообщил заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков.