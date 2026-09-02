Григоренко: у властей нет планов сделать из «Госуслуг» TikTok

Сейчас у российских властей нет планов «делать из "Госуслуг" TikTok», сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко. Такие трансформации он назвал «уже чем-то за гранью».

«Хотя, может быть, на сегодняшний момент (это.— "Ъ") за гранью, а послезавтра это будет "норм". Государство должно быть вариативным»,— сказал господин Григоренко на ВЭФ.

Ранее в аппарате господина Григоренко сообщили, что правительство России обсуждает возможность сделать из «Госуслуг» универсальную цифровую экосистему. Глава Минцифры Максут Шадаев заявлял, что задача портала на сегодня — «стать такой большой социальной медиаплатформой». По данным «Известий», власти планируют интегрировать на его основе собственную соцсеть с лентой публикаций и возможностью создавать тематические и локальные сообщества. Собеседники газеты говорили, что планируется расширить семейный функционал портала: добавить внутрисемейные чаты, общий календарь и возможность получения государственных услуг за родственников или по их поручению.