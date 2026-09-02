Григоренко: у властей нет планов сделать из «Госуслуг» TikTok
Сейчас у российских властей нет планов «делать из "Госуслуг" TikTok», сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко. Такие трансформации он назвал «уже чем-то за гранью».
«Хотя, может быть, на сегодняшний момент (это.— "Ъ") за гранью, а послезавтра это будет "норм". Государство должно быть вариативным»,— сказал господин Григоренко на ВЭФ.
Ранее в аппарате господина Григоренко сообщили, что правительство России обсуждает возможность сделать из «Госуслуг» универсальную цифровую экосистему. Глава Минцифры Максут Шадаев заявлял, что задача портала на сегодня — «стать такой большой социальной медиаплатформой». По данным «Известий», власти планируют интегрировать на его основе собственную соцсеть с лентой публикаций и возможностью создавать тематические и локальные сообщества. Собеседники газеты говорили, что планируется расширить семейный функционал портала: добавить внутрисемейные чаты, общий календарь и возможность получения государственных услуг за родственников или по их поручению.
В июле 2026 года в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко сообщали, что правительство обсуждает предложения по совершенствованию портала «Госуслуги», включая создание универсальной цифровой экосистемы для граждан. Одним из предложений является разработка на базе «Госуслуг» собственной соцсети с лентой публикаций и возможностью создавать тематические и локальные сообщества. Также обсуждается создание семейных сервисов, таких как чаты для родственников, общий календарь и возможность оформления госуслуг для близких или по их поручению.
В августе 2026 года глава Минцифры Максут Шадаев исключил создание мессенджера на базе «Госуслуг», заявив, что «Макс» останется в жизни россиян навсегда. Шадаев отметил, что задача «Госуслуг» – стать большой социальной медиаплатформой, однако новая продуктовая концепция не предусматривает мессенджера.
В январе 2026 года Владимир Путин поддержал предложение Максима Орешкина и Дмитрия Григоренко о формировании национального штаба по искусственному интеллекту в форме межведомственной комиссии при президенте. Основными задачами комиссии станут развертывание инфраструктуры для новой технологии и экспорт готовых решений в дружественные РФ страны. Для оперативного внедрения принятых решений в составе правительственной комиссии по цифровому развитию будет создана подкомиссия по ИИ, которую возглавит Дмитрий Григоренко.