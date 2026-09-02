РЖД передали бизнесу более сотни объектов на Дальнем Востоке

Замгендиректора РЖД Екатерина Кривошеева сообщила, что в качестве вклада в развитие регионов Дальнего Востока холдинг передает недвижимость предпринимателям. Она назвала это помощью инвесторам в развитии бизнеса.

«Мы в регионах Дальнего Востока уже порядка 100 объектов передали бизнесу для развития... коммерческой деятельности»,— сказала она.

Также, по ее словам, компания работает с регионами Дальнего Востока по совместному использованию объектов социальной и жилой инфраструктуры. Об этом госпожа Кривошеева рассказала на сессии ВЭФ «Повышение капитализации страны: курс на Дальний Восток».