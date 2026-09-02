Костин объяснил, почему Центробанки борются с частными криптовалютами

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что он хорошо относится к криптовалютам и считает, что за ними будущее. Однако «частные» криптовалюты вызывают закономерное сопротивление, сказал банкир.

«Частные негосударственные криптовалюты, они, конечно, порождают понятное сопротивление со стороны всех абсолютно стран в виде центральных банков и финансовых властей, потому что у нас там есть политика, М1, М2, ставки какие-то. А тут раз параллельно существует рынок, который никак не регулируются»,— сообщил господин Костин на сессии Восточного экономического форума.

Банкир также со скепсисом оценил прогнозы о скорой гибели традиционной финансовой системы. «Где-то еще 20 лет назад, когда я был в Силиконовой долине, мне там все объясняли, что есть сейчас блокчейн, и через 10 лет банки умрут, а расчеты будут только блокчейном, а прошло уже 20 лет и банки не умерли. Пока расчеты идут, и в последнее время даже опять нал немного увеличивается»,— добавил он.