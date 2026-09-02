Ростовская область вошла в топ-3 России по числу субъектов креативных индустрий

В Ростовской области в реестр субъектов креативных индустрий внесено 605 субъектов: 300 юридических лиц, 261 индивидуальный предприниматель и 44 физических лица. По итогам августа 2026 года по этому показателю регион занял второе место в России, уступая лишь Москве. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ

Наиболее активно в реестр включаются представители направления «Гастрономия» — их доля составляет 37% от общего числа участников. Далее следуют «Программное обеспечение» (10%), «Медиа и СМИ» (9,2%), «Отдых и развлечения» (8,3%) и «Культурное наследие» (6%). Также в реестре представлены такие сегменты, как «Исполнительские искусства», «Архитектура и урбанистика», «Дизайн», «Мода», «Арт-индустрия», «Музыка» и другие.

В ведомстве отметили, что реестр позволяет анализировать структурный состав креативного сектора и предлагать его участникам точечные инструменты развития. Адресная господдержка и льготы способствуют развитию креативной экономики на Дону и помогают решать ключевую задачу — увеличить долю креативного сектора в валовом региональном продукте до 6%.

Наталья Белоштейн