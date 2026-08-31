В Госдуме обвинили «боты для протестного голосования» в сборе данных россиян
В преддверии выборов в России из-за рубежа предпринимают попытки незаконного сбора личных данных россиян, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию вмешательства Василий Пискарев. Он утверждает, что граждан склоняют присылать снимки с избирательных участков, а также делиться ссылками на специальные сайты и боты.
Глава комиссии Госдумы по расследованию вмешательства Василий Пискарев
Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ
По словам господина Пискарева, речь идет о ссылках на программы, приложения и файлы, «разработанные для дискредитации выборов» — к примеру, боты для «протестного голосования» и обучающие программы для «активистов-провокаторов». Как утверждает депутат, персональные данные также собирают при переходе россиян по ссылкам, размещенным на ресурсах иноагентов, а также нежелательных или экстремистских организаций.
«Важно понимать, что утраченные таким образом персональные данные могут быть использованы западными спецслужбами как для совершения преступлений, так и в качестве инструмента принуждения к совершению преступлений»,— уверяет Василий Пискарев, которого цитирует пресс-служба комиссии.
Выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября. В Госдуме говорили о попытках подстрекательства россиян к провокациям на выборах. Господин Пискарев утверждает, что иноагенты хотят заявить в западных СМИ о фальсификации выборов еще до их проведения. МИД призвал страны запретить демонстрации у посольств России в день выборов.
Подробности — в материале «Ъ» «Навстречу выборам».
В августе 2026 года Василий Пискарев также сообщал, что комиссия Госдумы по расследованию вмешательства зафиксировала попытки более 15 «антироссийских эмигрантских организаций» призвать российских граждан к провокациям на выборах. По его словам, эти организации пытаются добиться «нужных западным спонсорам моделей поведения россиян» и призывают к различным протестным тактикам, включая бойкот и порчу бюллетеней.
За несколько дней до этого, 17 августа 2026 года, Василий Пискарев заявил, что экстремистские организации и иноагенты планируют провести «фейковые экзитполы» у посольств России за границей 20 августа. Он утверждал, что цель этих акций — заявить в западных СМИ о фальсификации выборов до их фактического проведения и что к ним привлекают волонтеров из числа релокантов.
Ранее, в феврале 2026 года, Василий Пискарев отмечал выявление образовательных онлайн-курсов, которые готовят «агентов влияния» для использования в избирательной кампании в Госдуму. Он указывал, что эта работа ведется из Германии и Прибалтики, финансируется из бюджета Евросоюза, и тысячи граждан, включая проживающих в России, прошли такое обучение.