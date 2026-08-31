В Госдуме обвинили «боты для протестного голосования» в сборе данных россиян

В преддверии выборов в России из-за рубежа предпринимают попытки незаконного сбора личных данных россиян, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию вмешательства Василий Пискарев. Он утверждает, что граждан склоняют присылать снимки с избирательных участков, а также делиться ссылками на специальные сайты и боты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава комиссии Госдумы по расследованию вмешательства Василий Пискарев

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Глава комиссии Госдумы по расследованию вмешательства Василий Пискарев

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

По словам господина Пискарева, речь идет о ссылках на программы, приложения и файлы, «разработанные для дискредитации выборов» — к примеру, боты для «протестного голосования» и обучающие программы для «активистов-провокаторов». Как утверждает депутат, персональные данные также собирают при переходе россиян по ссылкам, размещенным на ресурсах иноагентов, а также нежелательных или экстремистских организаций.

«Важно понимать, что утраченные таким образом персональные данные могут быть использованы западными спецслужбами как для совершения преступлений, так и в качестве инструмента принуждения к совершению преступлений»,— уверяет Василий Пискарев, которого цитирует пресс-служба комиссии.

Выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября. В Госдуме говорили о попытках подстрекательства россиян к провокациям на выборах. Господин Пискарев утверждает, что иноагенты хотят заявить в западных СМИ о фальсификации выборов еще до их проведения. МИД призвал страны запретить демонстрации у посольств России в день выборов.

Подробности — в материале «Ъ» «Навстречу выборам».