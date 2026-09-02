Контейнерный терминал стоимостью 2 млрд рублей ввели в Новосибирской области

На территории промышленно-логистического парка «Восточный» в Новосибирской области запущен в работу новый контейнерный терминал «Восточные ворота». После выхода на проектную мощность к 2028 году комплекс сможет вмещать 150 тыс. ДФЭ ежегодно, отметили в правительстве региона. Итоговый объем инвестиций в строительство комплекса составил около 2 млрд руб., комментировал ранее «Ъ» президент Союза транспортников, экспедиторов и логистов Сибири, член общественного совета при Министерстве транспорта РФ Сергей Максимов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

Запуск объекта изначально был запланирован на 2025 год. Перенос сроков был обусловлен задержкой с получением разрешительных документов, уточнил Сергей Максимов.

В перечень услуг, которые предлагает терминал, входят — обработка и перевалка контейнерных поездов, мультимодальные перевозки, складская логистика, таможенное оформление и техническое обслуживание, включая инновационные танк-контейнеры. Предполагается, что он обеспечит связь не только внутри области, но и с Дальним Востоком, Китаем и странами АТР. В качестве основного инвестора власти ранее называли ГК «Максимум».

Лолита Белова