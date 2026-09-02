«Россети Новосибирск» обновили почти 1900 опор ЛЭП при подготовке к зиме

Новосибирские энергетики вышли на завершающую стадию подготовки электросетей к предстоящему отопительному сезону. В рамках программы технического обслуживания и ремонта специалисты «Россети Новосибирск» уже выполнили около 75 % годового плана по обновлению опор линий электропередачи (ЛЭП). Компания заменила почти 1 900 конструкций, направив на эти цели свыше 70 млн рублей.

Фото: Предоставлено пресс-службой АО «РЭС»

Работа ведется с опережением прошлогодних показателей – уже установлено на 37 % больше опор ЛЭП, чем за аналогичный период 2025 года. Особое внимание уделили обновлению электросетей в сельских районах области. Более половины объема работ выполнено на западе и юго-востоке Новосибирской области, а также в пригороде областного центра.

Необходимость плановой замены опор ЛЭП обусловлена естественными процессами износа конструкций, которые под воздействием внешней среды теряют механическую прочность. На смену им приходят новые железобетонные опоры, превосходящие своих предшественников по эксплуатационным характеристикам: обладают повышенной несущей способностью, более устойчивы к экстремальным сибирским морозам, гололедным нагрузкам и сильным ветрам. Применение таких конструкций позволяет обеспечить устойчивость функционирования электросетей и надежное электроснабжение потребителей даже в самых сложных климатических условиях.

Обновление опор ЛЭП – лишь одна из составляющих масштабной ремонтной программы «Россети Новосибирск». Параллельно ведутся работы по замене изоляторов и разрядников, расчистке просек от древесно-кустарниковой растительности, ремонту трансформаторных подстанций и еще ряд целевых мероприятий. Комплексный подход и усиленные темпы ремонтов позволяют заблаговременно укреплять инфраструктуру, снижая риски повреждений электросетей, особенно в период максимума нагрузок на сетевой комплекс.

До конца текущего года энергетики «Россети Новосибирск» планируют обновить в общей сложности более 2,5 тысячи опор. Завершение этой масштабной работы станет важным этапом в обеспечении стабильной работы энергосистемы региона и надежного электроснабжения жителей и социально значимых объектов в предстоящий отопительный сезон.

Акционерное общество «Региональные электрические сети» (АО «РЭС», маркетинговое наименование «Россети Новосибирск») – системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области. Основные виды деятельности: передача и распределение электрической энергии; оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям. Сайт www.eseti.ru «Россети» в MAКС (https://max.ru/rosseti_official) «Россети Новосибирск» в MAКС (https://max.ru/rosseti_novosibirsk)

АО «РЭС»