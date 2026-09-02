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Светлана Камбулова: после масштабных уборок мусор возвращается на улицы города

Глава администрации Таганрога Светлана Камбулова прокомментировала ситуацию со стихийными свалками. Своей позицией она поделилась в MAX-канале.

Фото: Светлана Камбулова

Фото: Светлана Камбулова

«Коммунальные службы ведут планомерную работу по ликвидации стихийных свалок. Однако складывается парадоксальная ситуация: буквально через несколько дней после масштабной уборки, когда вывозятся сотни кубометров отходов, на улицах снова вырастают горы мусора. Очищается один участок — тут же возникает новый очаг загрязнения. Так дальше продолжаться не может»,— отметила госпожа Камбулова.

Она также обратила внимание на ресурсы, которые вместо благоустройства, ремонта дорог и развития инфраструктуры, расходуются на борьбу со свалками. Глава администрации города напомнила, что за размещение отходов в несанкционированных местах предусмотрена административная ответственность.

Мария Хоперская

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