Светлана Камбулова: после масштабных уборок мусор возвращается на улицы города

Глава администрации Таганрога Светлана Камбулова прокомментировала ситуацию со стихийными свалками. Своей позицией она поделилась в MAX-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Светлана Камбулова Фото: Светлана Камбулова

«Коммунальные службы ведут планомерную работу по ликвидации стихийных свалок. Однако складывается парадоксальная ситуация: буквально через несколько дней после масштабной уборки, когда вывозятся сотни кубометров отходов, на улицах снова вырастают горы мусора. Очищается один участок — тут же возникает новый очаг загрязнения. Так дальше продолжаться не может»,— отметила госпожа Камбулова.

Она также обратила внимание на ресурсы, которые вместо благоустройства, ремонта дорог и развития инфраструктуры, расходуются на борьбу со свалками. Глава администрации города напомнила, что за размещение отходов в несанкционированных местах предусмотрена административная ответственность.

Мария Хоперская