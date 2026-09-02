В Ростовской области упразднена лицензионная комиссия по управлению МКД

С 1 сентября 2026 года в Ростовской области прекратила работу региональная лицензионная комиссия, отвечавшая за лицензирование деятельности по управлению многоквартирными домами. Функции комиссии — в том числе принятие решений о выдаче или отказе в предоставлении лицензий управляющим компаниям, а также проведение квалификационных экзаменов для действующих и будущих руководителей УК — перешли к органам жилищного надзора. Об этом сообщила руководитель региональной Госжилинспекции Юлия Брюховецкая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

Изменения обусловлены поправками в законодательстве, цель которых — повысить эффективность контроля в жилищной сфере и усилить ответственность управляющих организаций. По словам Юлии Брюховецкой, передача полномочий позволит выстроить более оперативную и интегрированную систему контроля, активизировать профилактическую работу с УК и в конечном счете улучшить качество жилищнокоммунальных услуг для жителей региона.

С начала 2026 года лицензионная комиссия выдала лицензии 40 управляющим компаниям, направила в суд два иска об аннулировании лицензий, а также провела 16 квалификационных экзаменов. По их итогам 80 кандидатов получили квалификационные аттестаты, 34 человека не смогли успешно пройти тестирование.

Лицензионная комиссия была образована в декабре 2014 года — одновременно с введением обязательного лицензирования организаций, управляющих многоквартирными домами.

Наталья Белоштейн