Первый этап Восточного обхода в Новосибирской области выполнен на 86%

Техническая готовность первого этапа строительства Восточного обхода Новосибирска достигла 85%. Соответствующее заявление сделал заместитель министра транспорта России Борис Ташимов в ходе визита в регион.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

По словам замминистра, проектная документация третьего этапа объекта уже получила положительное заключение Главгосэкспертизы.

Строительство Восточного обхода Новосибирска — участка трассы Р-256 «Чуйский тракт» — ведется с 2013 года в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Работы разделены на три этапа.

Первый из них предполагает прокладку трассы от пересечения с дорогой Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий до шоссе Академгородок — Кольцово. Второй включает строительство участка с нулевого по 14-й км от Северного обхода до выхода на трассу Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий. Третьим этапом планируется строительство двух развязок и 11 мостов.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области в 2024 году оценивало общий объем инвестиций в проект в 23,6 млрд руб., в том числе 2,6 млрд руб. до 2026 года и 21 млрд руб. в период с 2026 по 2028 год.

Лолита Белова