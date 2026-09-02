Цена газа в Европе превышала $900 за 1 тыс. куб. м впервые с конца 2022 года

Октябрьские фьючерсы на газ в Европе достигали $903 за 1 тыс. куб. м или €75,3 за МВт.ч. Энергоноситель достиг показателя в $900 впервые с декабря 2022 года, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

К началу августа запасы газа в подземных хранилищах Евросоюза (ЕС) упали до 58%. Годом ранее этот показатель составлял 70%. По данным ассоциации операторов газовой инфраструктуры Gas Infrastructure Europe (GIE), аномальная жара вынудила страны ЕС рекордно потратить запасы газа. Politico писало о риске дефицита газа в ЕС из-за сокращения запасов в ФРГ.