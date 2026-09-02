В Кашарском районе выявили сокрытие данных о пчелосемьях при производстве меда
В Ростовской области Россельхознадзор выявил нарушение ветеринарного законодательства в личном подсобном хозяйстве в Кашарском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.
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Установлено, что владелец пасеки оформил производственный сертификат на натуральный цветочный мед объемом в тонну. При этом сведения о пчелосемьях внесены не были, что исключило возможность установить прослеживаемость продукта.
Нарушение квалифицировали как несоблюдение закона «О ветеринарии» и правил маркирования и учета животных. Хозяйствующему субъекту объявили предостережение. Материалы проверки направили в управление ветеринарии Ростовской области для принятия мер реагирования.