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В Кашарском районе выявили сокрытие данных о пчелосемьях при производстве меда

В Ростовской области Россельхознадзор выявил нарушение ветеринарного законодательства в личном подсобном хозяйстве в Кашарском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Установлено, что владелец пасеки оформил производственный сертификат на натуральный цветочный мед объемом в тонну. При этом сведения о пчелосемьях внесены не были, что исключило возможность установить прослеживаемость продукта.

Нарушение квалифицировали как несоблюдение закона «О ветеринарии» и правил маркирования и учета животных. Хозяйствующему субъекту объявили предостережение. Материалы проверки направили в управление ветеринарии Ростовской области для принятия мер реагирования.

Константин Соловьев

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