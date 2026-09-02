Apple на своих картах переименовала озеро Онтарио в «озеро Америка»

Компания Apple в веб-версии своего картографического сервиса Maps изменила название озера Онтарио на «озеро Америка» для пользователей из США. Министр внутренних дел США Дуг Бергам заявил, что президент Дональд Трамп «напрямую обратился» к Apple с просьбой изменить название озера, передает AP.

26 августа господин Трамп подписал указ о переименовании озера. Решение было принято в условиях продолжающихся торговых споров США с Канадой, сопровождаемых риторическими выпадами лидеров двух стран в адрес друг друга. Google Maps также переименовал озеро Онтарио в «озеро Америка». В 2025 году Google внес аналогичные изменения в название Мексиканского залива, переименовав его в «Залив Америки» после соответствующего указа Дональда Трампа.

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