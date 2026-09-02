Apple на своих картах переименовала озеро Онтарио в «озеро Америка»
Компания Apple в веб-версии своего картографического сервиса Maps изменила название озера Онтарио на «озеро Америка» для пользователей из США. Министр внутренних дел США Дуг Бергам заявил, что президент Дональд Трамп «напрямую обратился» к Apple с просьбой изменить название озера, передает AP.
26 августа господин Трамп подписал указ о переименовании озера. Решение было принято в условиях продолжающихся торговых споров США с Канадой, сопровождаемых риторическими выпадами лидеров двух стран в адрес друг друга. Google Maps также переименовал озеро Онтарио в «озеро Америка». В 2025 году Google внес аналогичные изменения в название Мексиканского залива, переименовав его в «Залив Америки» после соответствующего указа Дональда Трампа.
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Указ США меняет название озера в американском официальном употреблении, но не может предписать Канаде, другим странам или международным организациям использовать тот же вариант. Поэтому практический эффект решения ограничен отображением названия в американской версии сервиса: для пользователей из США Apple показывает «озеро Америка», тогда как это само по себе не меняет международное наименование объекта.
Похожий механизм уже применял Google Maps: для пользователей из США сервис показывал новое американское название Мексиканского залива, для жителей Мексики сохранял прежнее, а в остальных странах отображал оба варианта. Этот пример помогает понять логику региональной локализации карт, но не доказывает, что Apple применяет в текущем случае все те же настройки; материалы сообщают лишь о показе нового названия пользователям из США.