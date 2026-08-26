Канада не поскупилась на пошлины

Контрпошлины на американские товары, которые с 8 сентября планирует ввести Канада, могут затронуть импорт США сразу в нескольких чувствительных отраслях — от металлургии до кухонной техники и продовольствия. В отдельных нишах Канада поглощает больше половины, а иногда 75% американского экспорта, поэтому быстро найти замену рынку Оттавы будет непросто. При этом торговая дуэль ставит в уязвимое положение и сами канадские компании: чтобы ответить Вашингтону «доллар за доллар», Оттаве пришлось обложить пошлинами и товары, от поставок которых она сама критически зависит.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Chris Helgren / Reuters Фото: Chris Helgren / Reuters

Канада с 8 сентября введет пошлины на американские товары в размере от 15% до 50% на общую сумму $27,6 млрд. Меры распространяются, в частности, на автомобили и мотоциклы, молочную продукцию, бытовую технику и электроприборы, сельхозоборудование. Такое решение объявлено после того, как США ввели 22 августа 50-процентные пошлины на некоторые категории канадских товаров, в том числе пиво и сыр. Перед этим представители двух стран несколько недель работали над торговым соглашением, но к компромиссу не пришли.

Наиболее чувствительным к канадским контрмерам может оказаться металлургический сектор США: пошлины на сталь, алюминий и продукцию из них повышаются с 25% до 50%. Канада — второй по величине рынок сбыта для американской стали и алюминия. Так, по расчетам “Ъ”, в первом полугодии 2026 года на Канаду пришлось 23% от всего экспорта из США черных металлов и стальных изделий — $4,6 млрд. Еще $1,6 млрд, или 19% американского экспорта, составили поставки алюминия.

В электронике зависимость США от Канады менее выражена, хотя финансовые объемы торговли в этом секторе остаются значительными. В первом полугодии Штаты поставили на канадский рынок провода и электрические кабели на $1,4 млрд, или 17% от всех поставок, а оборудование для приема, преобразования и передачи данных — на $1,7 млрд (12% от поставок). Помимо этого, на Канаду приходится около 10% американского экспорта смартфонов, или $539 млн, и примерно треть поставок игровых консолей, хотя в абсолютном выражении речь идет о сравнительно небольших $97 млн.

В отдельных нишах значение канадского рынка становится почти критическим.

Так, в первом полугодии Канада была главным зарубежным покупателем американских плит, духовок и другой кухонной техники: на нее пришлось сразу 75% экспорта этой продукции из США, или около $125 млн. Для производителей этой продукции риск заключается уже не столько в объеме самих поставок, сколько в сложности быстро найти замену рынку, который поглощает три четверти их зарубежных продаж.

Похожая картина складывается и в отдельных продовольственных категориях, также затронутых новыми пошлинами. Сильнее всего от канадского спроса зависят американские производители натурального меда: из $15,3 млн экспорта за полугодие 55%, или $8,4 млн, пришлось именно на Канаду. В части рыбы и морепродуктов зависимость ниже, но объемы значительно больше — $346 млн, или 18% от американского экспорта. Для производителей сыра канадский рынок куда менее значим: поставки составили $68 млн — всего 4,2% зарубежных продаж.

При этом ответные пошлины Канады неизбежно создают издержки и для самой канадской экономики, считает профессор экономики исследовательского Университета Калгари Тревор Томб. По его словам, чтобы набрать объем, необходимый для обещанного ответа США «доллар за доллар», Оттава не могла ограничиться продовольствием и потребительскими товарами, поэтому в перечень тарифных мер ей пришлось включить промышленное сырье, материалы и различные комплектующие. Однако именно по таким позициям зависимость Канады от американских поставок особенно высока — по некоторым из них США обеспечивают более 90% канадского импорта. Например, в 2025 году США поставили Канаде локомотивы на $166 млн, обеспечив 98% ее импорта этой продукции. При этом дизель-электрические локомотивы прямо включены Оттавой в новый перечень с пошлиной в 25%.

Мариета Манукян