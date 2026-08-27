Трамп подписал указ о переименовании озера Онтарио
Президент США Дональд Трамп 27 августа подписал указ о переименовании озера Онтарио в озеро Америка. Политик заявил, что документ вступает в силу немедленно, передает Reuters.
Дональд Трамп
Фото: Evan Vucci / Reuters
«У нас есть залив. У нас есть озеро. Теперь нам нужен только океан. Возможно, нам придется изменить название Атлантического или Тихого океана», — пошутил на встрече с журналистами господин Трамп.
Американский лидер анонсировал изменения, выложив ролик на своей странице в TikTok. На видео он черным маркером зачеркивает на карте название озера Онтарио на границе США и Канады и пишет новое: «Озеро Америка».
Онтарио — самое восточное и наименьшее по площади из Великих озер, расположенное между одноименной провинцией Канады и штатом Нью-Йорк. Президент США предложил переименовать озеро 25 августа после обострения торгового спора с Канадой. В 2025 году он также отдал распоряжение о переименовании Мексиканского залива в «Залив Америки».
Дональд Трамп ранее, в 2025 году, уже давал распоряжение о переименовании Мексиканского залива в «Залив Америки». Он также хотел переименовать Персидский залив в Арабский во время визита в Саудовскую Аравию в 2025 году. При этом в 2026 году Дональд Трамп угрожал не допустить открытия нового моста между канадской провинцией Онтарио и американским штатом Мичиган без получения «справедливой компенсации» для США, критикуя условия строительства моста, который финансируется федеральным правительством Канады. Его действия в отношении Онтарио произошли на фоне обострения торгового спора между США и Канадой. Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что американские силы берут под контроль Ормузский пролив, и он готов объявить о победе над Ираном после его открытия. Он также продлил торговое эмбарго против Кубы до 14 сентября 2027 года, заявив, что это продиктовано национальными интересами США.