Трамп подписал указ о переименовании озера Онтарио

Президент США Дональд Трамп 27 августа подписал указ о переименовании озера Онтарио в озеро Америка. Политик заявил, что документ вступает в силу немедленно, передает Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Evan Vucci / Reuters Дональд Трамп

Фото: Evan Vucci / Reuters

«У нас есть залив. У нас есть озеро. Теперь нам нужен только океан. Возможно, нам придется изменить название Атлантического или Тихого океана», — пошутил на встрече с журналистами господин Трамп.

Американский лидер анонсировал изменения, выложив ролик на своей странице в TikTok. На видео он черным маркером зачеркивает на карте название озера Онтарио на границе США и Канады и пишет новое: «Озеро Америка».

Онтарио — самое восточное и наименьшее по площади из Великих озер, расположенное между одноименной провинцией Канады и штатом Нью-Йорк. Президент США предложил переименовать озеро 25 августа после обострения торгового спора с Канадой. В 2025 году он также отдал распоряжение о переименовании Мексиканского залива в «Залив Америки».