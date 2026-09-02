«Карельский экологический оператор» лишился статуса регоператора по ТКО

Арбитражный суд Карелии прекратил действие статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами для ООО «Карельский экологический оператор» (КЭО). Также суд расторг соглашение компании с Минстроем республики. Об этом сообщается в материалах арбитражного суда.

Иск подало региональное министерство строительства, ЖКХ и энергетики. Одной из причин ведомство назвало задолженность «КЭО» перед компаниями, занимающимися транспортировкой отходов: она превышает 362,5 млн рублей. Кроме того, у предприятия истек срок банковской гарантии.

Решение суда пока не вступило в окончательную силу — компания может обжаловать его в течение месяца.

Проблемы «КЭО» также стали предметом других судебных разбирательств. Бывшие владельцы предприятия — структуры группы «ЭкоЛайн» — требуют взыскать с него более 940 млн рублей по договорам на транспортировку ТКО. В свою очередь, «КЭО» добивается признания этих договоров недействительными. Как следует из данных «Федресурса», руководство компании также намерено обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании «КЭО» банкротом.

«Карельский экологический оператор» работает в Петрозаводске с 2014 года. В 2025 году «ЭкоЛайн» вышел из состава его учредителей, после чего предприятие перешло под государственное управление.

Карина Дроздецкая