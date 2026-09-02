Утвержден проект планировки участка в 100 гектаров у Новосибирского зоопарка

Власти Новосибирска утвердили проект планировки территории в Заельцовском районе площадью 100 га, примыкающей к зоопарку. Она ограничена ул. Стасова, Плановой, Дуси Ковальчук, Сухарной и границей городских лесов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Волжанкина / Коммерсантъ Фото: Елена Волжанкина / Коммерсантъ

Соответствующее постановление мэрии датировано 1 сентября. Согласно документу, объем жилищного фонда в ходе реализации на участке проекта комплексного развития территории увеличится более чем вдвое — с 293,9 тыс. до 624,2 тыс. кв. м. При этом запланировано снести 14,6 тыс. кв. м существующего жилья. В результате численность населения вырастет с нынешних 12,52 тыс. человек до 20,8 тыс. к 2030 году.

В числе социальных объектов, которые планируется построить, указаны амбулаторно-поликлиническое учреждение на ул. Тимирязева проектной мощностью не менее 250 посещений в смену, детсад на 170 мест, школа на 825 мест на ул. Тимирязева и школа на 1,1 тыс. мест на ул. Стасова. Новый сквер на пересечении ул. Дуси Ковальчук и ул. Плановой займет не менее 0,57 га.

«Проектом планировки предусмотрено полное сохранение расположенных на планируемой территории объектов культурного наследия»,— отмечается в постановлении. К таким объектам относятся три двухэтажных здания на ул. Дуси Ковальчук и Сухарной.

Валерий Лавский