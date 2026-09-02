Сибирские аграрии увеличили посевы озимых культур на 17,7%

Посевные площади под озимые зерновые культуры в регионах Сибирского федерального округа (СФО) в 2026 году увеличены на 17,7% по сравнению с прошлым годом и достигли 144,4 тыс. га. Об этом сообщили в Центре отраслевой экспертизы (ЦОЭ) Россельхозбанка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

По данным аналитиков, на сегодня аграрии СФО уже убрали около 25% засеянных площадей. Рост зафиксирован практически по всем ключевым сельскохозяйственным культурам: кукуруза — на 33,4%, до 49,5 тыс. га (в 2025 году — 37,1 тыс. га); пшеница озимая — на 31%, до 100,1 тыс. га (в 2025 году — 76,4 тыс. га); рапс — на 28%, до 1,8 млн га (в 2025 году — 1,4 млн га); подсолнечник — на 15,1%, до 1,4 млн га (в 2025 году — 1,2 млн га); ячмень — на 5,9%, до 1,2 млн га (в 2025 году — 1,6 млн га); сахарная свекла — на 3,1%, до 24,5 тыс. га (в 2025 году — 23,8 тыс. га); лен-кудряш — на 3%, до 629,9 тыс. га (в 2025 году — 611,3 тыс. га); соя — на 1,9%, до 522,2 тыс. га (в 2025 году — 512,6 тыс. га).

«Практически во всех регионах год к году растут посевные площади под различные культуры. Например, под кукурузу в Новосибирской области, под пшеницу озимую в Омской и Томской областях, под рапс в Омской области и Алтайском крае, под сою в Республике Хакасия»,— пояснили аналитики ЦОЭ.

Лолита Белова