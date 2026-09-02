Росрыболовство: россияне не доедают почти 5 кг рыбы в год

В России уровень потребления рыбы отстает от утвержденной Минздравом нормы в 28 кг на человека в год, заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. По его словам, граждане потребляют примерно по 23–23,5 кг.

Господин Шестаков напомнил, что Росрыболовство создало автономную некоммерческую организацию (АНО) по продвижению рыбной продукции. Эта АНО развивает те направления, которые власти «считают необходимыми и важными для увеличения потребления рыбы». В качестве одного из вариантов продвижения рыбы к потребителю он назвал брендирование продукции и создание локальных брендов.

«Уже видим конкретные результаты... Работа, которую проводят АНО, и Росрыболовство, и Минсельхоз, не может быть оторвана от той работы, которую проводят бизнес и профильные ассоциации»,— сказал глава Росрыболовства на ВЭФ (цитата по «Интерфаксу»).

Владимир Путин жаловался, что граждане едят недостаточно рыбы и морепродуктов. Он заявил, что у всех россиян должна быть возможность покупать рыбу по доступной цене. По словам президента, дальневосточная рыбная продукция должна «максимально дешевым способом» попадать к потребителю в европейской части страны.

О ситуации на рынке — в материале «Ъ» «Слишком красная цена».