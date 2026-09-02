Росрыболовство: россияне не доедают почти 5 кг рыбы в год
В России уровень потребления рыбы отстает от утвержденной Минздравом нормы в 28 кг на человека в год, заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. По его словам, граждане потребляют примерно по 23–23,5 кг.
Господин Шестаков напомнил, что Росрыболовство создало автономную некоммерческую организацию (АНО) по продвижению рыбной продукции. Эта АНО развивает те направления, которые власти «считают необходимыми и важными для увеличения потребления рыбы». В качестве одного из вариантов продвижения рыбы к потребителю он назвал брендирование продукции и создание локальных брендов.
«Уже видим конкретные результаты... Работа, которую проводят АНО, и Росрыболовство, и Минсельхоз, не может быть оторвана от той работы, которую проводят бизнес и профильные ассоциации»,— сказал глава Росрыболовства на ВЭФ (цитата по «Интерфаксу»).
Владимир Путин жаловался, что граждане едят недостаточно рыбы и морепродуктов. Он заявил, что у всех россиян должна быть возможность покупать рыбу по доступной цене. По словам президента, дальневосточная рыбная продукция должна «максимально дешевым способом» попадать к потребителю в европейской части страны.
О ситуации на рынке — в материале «Ъ» «Слишком красная цена».
Уровень потребления рыбы в России в 2025 году составил 24 кг на человека, что на 2,4% меньше, чем в 2024 году, и на 10,9% ниже показателя 2023 года. Сокращение потребления рыбы и морепродуктов происходит на фоне того, что рыбопромышленникам выгоднее экспортировать улов, так как покупательская способность населения внутри страны не растет. Владимир Путин 29 октября 2025 года отмечал, что потребление рыбы в России отстает от рекомендованной нормы и поручал увеличить этот показатель.
Популяризация рыбной продукции способствует росту интереса к отрасли, однако директор Бисеровского рыбокомбината Андрей Семенов отмечает, что потенциал для роста производства в аквакультуре огромен, но его тормозит нехватка мощностей, несмотря на то, что только карповых Китай производит более 20 млн тонн. Глава Росрыболовства Илья Шестаков считает, что развитие собственного производства кормов и рыбопосадочного материала поможет снизить зависимость от импорта.
Одной из ключевых причин низкого потребления рыбы в России является высокая цена, поскольку рыба остается дороже говядины, свинины и курицы. По мнению управляющего партнера агентства BrandLab Александра Еременко, рыбе не хватает маркетинга и инновационных продуктовых решений, ориентированных на здоровое питание и высокое содержание белка. По его словам, массовые городские фестивали и партнёрство с кафе и ресторанами могли бы изменить ситуацию.