Путин: россияне едят недостаточно рыбы и морепродуктов

Президент Владимир Путин на совещании с членами правительства указал, что потребление россиянами некоторых продуктов «отстает от нормы», установленной Минздравом. В частности, жители страны едят недостаточно рыбы и морепродуктов.

В сентябре Владимир Путин уже указывал на несоблюдение норм по потреблению. Тогда он отмечал, что по рекомендации Минздрава потребление должно составлять 28 кг на душу населения в год, а в России «где-то 23- 23,5 кг».

В мае министр здравоохранения Михаил Мурашко говорил, что россияне стали меньше есть рыбы, но при этом превысили рекомендуемую норму потребления мясных продуктов на 6%. По словам министра, до рекомендованных норм потребления ягод и овощей россияне «недобирают» около 60–65%.

