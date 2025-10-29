Путин: у всех россиян должна быть возможность покупать рыбу по доступной цене

Улов российских рыбаков должен поступать на прилавки россиян, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства. Он пожаловался, что граждане едят недостаточно рыбы и морепродуктов.

Господин Путин подчеркнул, что интересы внутреннего рынка должны быть в приоритете. «Чтобы улов российских рыбаков, продукция рыбохозяйственных предприятий поступали на прилавки магазинов и рынков, а жители всех регионов России могли купить эти качественные товары по доступной, как я уже сказал, цене»,— отметил президент.

По словам Владимира Путина, в странах, где уровень потребления рыбы и морепродуктов высокий, увеличивается продолжительность жизни. «У нас примерно сейчас 24 кг на человека получается, должно быть больше»,— подчеркнул глава государства.

По данным Росстата, по состоянию на 15 октября мороженая неразделанная рыба подорожала в стране на 15,39%. Опрошенные «Ъ FM» участники рынка не исключают, что в ноябре минимум на 20% может подорожать красная икра. За год продукция выросла в цене в среднем на 13%, что привело к снижению продаж.

