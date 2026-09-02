По факту смерти подростка у гаражей в Карпинске возбуждено уголовное дело

В Карпинске после сообщения о смерти подростка возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ), сообщили в управлении СКР по Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

По предварительным данным, на территории гаражного массива без сознания его нашли очевидцы. Прибывшие медики пытались реанимировать подростка, но он скончался. В ходе предварительного следствия был проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, истребуется характеризующий материал, назначены экспертизы.

Накануне прокуратура организовала проверку обстоятельств гибели подростка.

Ирина Пичурина