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Свердловская прокуратура начала проверку в связи с гибелью 16-летнего подростка

Прокуратура Карпинска (Свердловская область) начала проверку обстоятельств гибели 16-летнего подростка. Инцидент произошел на территории гаражного массива, сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

По имеющимся данным, несовершеннолетний потерял сознание. Медики скорой помощи, прибывшие на место, зафиксировали смерть юноши.

«Прокуратура в ходе надзорных мероприятий проверит соблюдение законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования»,— прокомментировали в пресс-службе свердловской прокуратуры.

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