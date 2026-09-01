Свердловская прокуратура начала проверку в связи с гибелью 16-летнего подростка

Прокуратура Карпинска (Свердловская область) начала проверку обстоятельств гибели 16-летнего подростка. Инцидент произошел на территории гаражного массива, сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

По имеющимся данным, несовершеннолетний потерял сознание. Медики скорой помощи, прибывшие на место, зафиксировали смерть юноши.

«Прокуратура в ходе надзорных мероприятий проверит соблюдение законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования»,— прокомментировали в пресс-службе свердловской прокуратуры.