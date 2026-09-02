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В Красноярском крае продажу алкоголя отодвинули от митингов и пикетов

В Красноярском крае ввели запрет на продажу алкоголя в местах проведения публичных мероприятий. Соответствующий приказ министерство промышленности и торговли региона выпустило 1 сентября.

Фото: Александр Черных / Коммерсантъ

Фото: Александр Черных / Коммерсантъ

Речь идет о мероприятиях, которые проводятся по федеральному закону «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». Реализация алкогольной продукции запрещается в сельской местности — на расстоянии до 50 м от места проведения акции, для городов — до 100 м. Ограничения касаются как розничной продажи, так и предприятий общественного питания.

Между тем в Красноярском крае до сих пор действуют ограничения на проведение массовых публичных акций, введенные в 2020 году в связи с пандемией Covid-19.

Валерий Лавский

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