На 6 лет посадили сотрудника томского ЧОПа за кражу нефтегазовых труб на 26 млн руб.

Стрежевской горсуд приговорил к шести годам лишения свободы в колонии общего режима бывшего сотрудника ЧОПа, который обвинялся в краже в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК РФ, максимальная санкция по ней — десять лет лишения свободы), рассказали в прокуратуре Томской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

По материалам дела, в мае 2022 года с территории предприятия, которое оказывает буровые услуги в нефтегазовой отрасли в городе Стрежевой, были похищены 740 нефтегазовых труб стоимостью около 26 млн руб. Следователи завели уголовное дело. Под подозрением оказался сотрудник ЧОПа, охранявший производственную площадку. Он обеспечил покупателям нефтегазовых труб проезд и погрузку на охраняемой территории, а спустя некоторое время уволился.

В октябре 2024 года подозреваемый был задержан сотрудниками МВД Казахстана в городе Павлодаре, после чего экстрадирован в Россию, рассказали в полиции.

Илья Николаев