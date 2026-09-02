Действия и риторика НАТО подтверждают, что альянс готовится к войне с Россией, утверждает замглавы МИД РФ Александр Грушко. В подтверждение своих слов он упомянул описание России как угрозы в документах Евросоюза и НАТО.

«Это военные программы, это направленность военных учений, это развитие военной логистики на восточном фланге... Они (НАТО.— "Ъ") ведут дело к военному столкновению с Россией»,— сказал господин Грушко на полях ВЭФ (цитата по «РИА Новости»).

25 августа Москву посетил глава ЦРУ Джон Рэтклифф. The Wall Street Journal писала, что он во время визита предостерег российские власти от нападения на страны НАТО. МИД России убежден, что это альянс готовится к войне. По данным Bloomberg, в Европе скептически относятся к информации о риске войны России с НАТО.