Лавров: НАТО всерьез готовится к войне с Россией

Заявления европейских лидеров, в том числе генсека НАТО Марка Рютте, свидетельствуют о подготовке к войне с Россией, считает глава МИД РФ Сергей Лавров. Он поднял эту тему на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

Господин Лавров напомнил, что в ситуации с военным конфликтом на Украине Россия считает нужным «устранить первопричины этого кризиса». По его словам, эти первопричины страны Запада долгие годы «сознательно создавали», чтобы превратить Украину «в угрозу безопасности» России.

«Если вы почитаете заявления европейских политиков, лидеров — и та же Кая Каллас, и Урсула фон дер Ляйен, Мерц, Стармер, Макрон, Рютте, они всерьез готовятся к войне против Российской Федерации, и, собственно говоря, этого не скрывают»,— убежден министр.

11 декабря Марк Рютте призвал готовиться «к войне огромных масштабов», которую пережили «деды и прадеды». По его мнению, альянс станет «следующей целью России». В Кремле назвали заявление господина Рютте «безответственным». Владимир Путин неоднократно уверял, что Россия не намерена нападать на НАТО. Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг на прошлой неделе призвал западные страны вести диалог с российскими властями.

