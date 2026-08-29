Bloomberg: в Европе скептически оценили сообщения о риске войны России с НАТО

Европейские чиновники скептически относятся к сообщениям о возможной подготовке России к нападению на НАТО или страны Прибалтики. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, в Европе опровергают утверждения о том, что предотвращение нападения России на альянс могло стать главной целью визита директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву. Ранее об этом сообщало The Wall Street Journal.

По мнению собеседников агентства, на встрече, скорее всего, обсуждались завершение боевых действий на Украине, прочность обязательств НАТО по статье о коллективной самообороне, а также ситуация вокруг Ирана.

Оценки европейских чиновников основываются на данных собственных спецслужб. Руководство стран Балтии — Эстонии, Латвии и Литвы — также подтвердило, что ситуация с безопасностью в регионе остается неизменной, а дислокация или готовность российских войск не указывают на подготовку к прямому нападению.

При этом в НАТО признают продолжение гибридных атак и поджогов и обсуждают активизацию контактов с Россией по каналам разведки для предотвращения просчетов и случайной эскалации.