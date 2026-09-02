В Туве резко выросла урожайность зерновых и кормовых культур

Урожайность зерновых и кормовых культур в Туве в этом году прогнозируется на уровне 18—25 ц/га. По данным правительства республики, это втрое больше, чем в 2025 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

«Хорошему урожаю способствовали дождливая погода и использование систем орошения»,— отмечается в сообщении кабмина. К настоящему времени в Туве собрали 3,5 тыс. т зерновых.

Для сравнения, средняя урожайность зерновых в Новосибирской области составляет 20 ц/га. В Омской области она еще ниже — 16,3 ц/га. Сельское хозяйство обоих регионов сильно пострадало от летней засухи.

Валерий Лавский