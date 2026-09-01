Зарубежные СМИ: Почему европейцы были недовольны участием РФ во встрече G20?

Европейцев возмутило участие России во встрече G20. Глава Минфина Антон Силуанов приехал туда впервые с 2022 года. Встреча министров финансов и глав Центробанков «Группы двадцати» проходит в США. Там Силуанов провел переговоры с американским коллегой Скоттом Бессентом. Российского министра пригласила администрация Трампа, хотя еще при Байдене западные чиновники демонстративно покидали зал при появлении делегации из Москвы. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sam Wolfe / Reuters Фото: Sam Wolfe / Reuters

По данным Reuters, Скотт Бессент заявил Силуанову, что никаких послаблений по санкциям или соглашений о сотрудничестве между США и Россией не будет, пока не закончится конфликт на Украине. А в центре их беседы был мирный план Трампа. Для европейцев участие Силуанова стало ударом. Министр финансов Германии Ларс Клингбайль назвал решение пригласить российскую сторону «тревожным сигналом». По его словам, это ослабляет общий фронт давления на Москву.

The New York Times добавляет, что появление Силуанова размыло повестку встречи. Американцы хотели обсудить новые санкции против Ирана и меры по стимулированию роста в условиях высокой инфляции. Вместо этого первые часы ушли на споры о России. Особое внимание СМИ обратили на так называемое семейное фото. Это снимок, который делают на каждой встрече G20. В этот раз съемка превратилась в дипломатическую баталию. Европейцы единогласно потребовали не пускать российского министра в кадр. В противном случае европейцы грозили просто не подойти к фотографам. На снимке Силуанов в итоге не появился.

Как пишет Politico, приглашение России было решением Белого дома. Сам Трамп заявил, что ему нравится ладить со всеми и это одна из причин его успеха. В то же время в Вашингтоне подчеркивают, что основная цель не идти на уступке Москве, а заставить ее завершить конфликт. В администрации настаивают: встреча не означает нормализации отношений. При этом многие на форуме узнали о присутствии Силуанова только в последний момент. Официальный представитель Минфина США объяснила, что решение принимал Белый дом, а они лишь следуют протоколу.

И все же сама встреча Силуанова и Бессента подчеркивает готовность Вашингтона возобновить дипломатические контакты с Москвой, отмечает CNBC. Телеканал называет это сигналом, что Трамп готов разговаривать с Кремлем напрямую, даже если это раздражает партнеров по НАТО.