США ударили по объектам КСИР в Иране
Вооруженные силы США нанесли удары по объектам Корпуса стражей исламской революции в Иране. Об этом сообщила пресс-служба Центрального командования ВС США (CENTCOM).
Атака была совершена в 12:00 по восточному времени (20:00 мск). «Удары последовали за недавними попытками КСИР атаковать коммерческие суда в Ормузском проливе и американских военнослужащих, дислоцированных в регионе»,— указано в сообщении CENTCOM. Президент США Дональд Трамп пообещал нанести повторные удары по Ирану в случае атаки со стороны КСИР. В таком случае от Ирана «мало что останется», написал он в соцсети Truth Social.
При ударе США по иранской провинции Хормозган погибли четыре человека, заявил заместитель губернатора Ахмад Нафиси. По его словам, еще 50 человек пострадали. В момент удара они находились на свадьбе в округе Сирик, передает Fars.
Очередной виток эскалации конфликта начался в ночь на 31 августа. Вооруженные силы США атаковали иранский остров Ларак в Ормузском проливе. Иран заявил об ответных ударах по американским базам в Иордании и ОАЭ.
Подробнее — в материале «Ъ» «По Ормузу не пройти».
Удары США по иранскому острову Ларак, произошедшие 31 августа 2026 года, стали первыми за месяц после серии аналогичных атак, начавшихся в июне и июле того же года. 25 июня 2026 года президент США Дональд Трамп обвинил Иран в нарушении перемирия в Ормузском проливе после атаки на сингапурское грузовое судно у побережья Омана. В ответ на это США нанесли удары по иранским складам ракет и беспилотников, а также по прибрежным радиолокационным станциям.
Иран, в свою очередь, атаковал американские авиабазы в Кувейте и Бахрейне. Вскоре, 8 июля 2026 года, США расширили список целей, атакуя железнодорожные пути на севере Ирана, а также объекты в островной части страны и АЭС «Бушер». Эти действия привели к заявлению американских чиновников о «временном расторжении» соглашения о прекращении огня, действовавшего с 8 апреля 2026 года.