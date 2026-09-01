США ударили по объектам КСИР в Иране

Вооруженные силы США нанесли удары по объектам Корпуса стражей исламской революции в Иране. Об этом сообщила пресс-служба Центрального командования ВС США (CENTCOM).

Атака была совершена в 12:00 по восточному времени (20:00 мск). «Удары последовали за недавними попытками КСИР атаковать коммерческие суда в Ормузском проливе и американских военнослужащих, дислоцированных в регионе»,— указано в сообщении CENTCOM. Президент США Дональд Трамп пообещал нанести повторные удары по Ирану в случае атаки со стороны КСИР. В таком случае от Ирана «мало что останется», написал он в соцсети Truth Social.

При ударе США по иранской провинции Хормозган погибли четыре человека, заявил заместитель губернатора Ахмад Нафиси. По его словам, еще 50 человек пострадали. В момент удара они находились на свадьбе в округе Сирик, передает Fars.

Очередной виток эскалации конфликта начался в ночь на 31 августа. Вооруженные силы США атаковали иранский остров Ларак в Ормузском проливе. Иран заявил об ответных ударах по американским базам в Иордании и ОАЭ.

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