Главные новости к вечеру 1 сентября

Над Ленобластью за четыре часа сбили 52 беспилотника. В результате атаки были зафиксированы повреждения в портовой зоне Усть-Луги, где также возник пожар.

Смольный пока не выдавал распоряжение об ограничении движения транспорта для концерта Канье Уэста.

В Ленобласти сообщили об информационной атаке на социальные учреждения.

Ночью в Петербурге выросло число жалоб на перебои со связью и интернетом.

В Петербурге ищут подрядчиков для развязки широтной магистрали за 20 млрд рублей.

Партнера Ильи Трабера освободили по делу об убийстве депутата в Ленобласти.

ОСК взыскала с Петербурга более 34 млн рублей по спору о ремонте здания.

В Петербурге число первоклассников за год снизилось на 7%.

Калининградский суд отказал кандидату «Новых людей» в регистрации на выборах.

В Мурманской области изменят расчет арендной платы за землю.