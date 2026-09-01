В Мурманской области изменят расчет арендной платы за землю

В Мурманской области планируют изменить порядок расчета арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности региона. Поправки будут действовать с 2027 года, сообщили в областном министерстве имущественных отношений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект поправок вынесен на общественное обсуждение до 8 сентября

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Проект поправок вынесен на общественное обсуждение до 8 сентября

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Для малого и среднего бизнеса, реализующего проекты в сфере туризма, введут понижающие коэффициенты к арендной плате — от 0,3 до 0,9. Льгота будет зависеть от масштаба и социальной значимости проекта, в том числе при строительстве баз отдыха и глэмпингов.

Изменения затронут и сельхозпроизводителей. Ограничение арендной платы в размере 0,1% от кадастровой стоимости, которое сейчас действует для оленьих пастбищ, хотят распространить на все земли сельхозназначения.

Проект поправок вынесен на общественное обсуждение до 8 сентября.

Новый порядок расчета аренды действует в регионе с 2025 года. После его введения мурманский бизнес сообщал о кратном росте стоимости аренды. Предприниматели пытались оспорить методику в судах, однако Верховный суд в июле 2026 года отказал в передаче кассационных жалоб на рассмотрение.

Карина Дроздецкая